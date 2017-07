Gestor do SAAE fala ao Extra da participação da autarquia na Expovil

Na noite deste sábado, 8, o diretor do Serviço de Águas e Esgotos (SAAE), Arijoan Cavalcante, em visita ao estande do Extra de Rondônia, falou sobre a participação da autarquia na 32ª Exposição Feira Comercial e Industrial de Vilhena (Expovil).

De acordo com Arijoan, uma equipe está no estande da prefeitura falando sobre a responsabilidade da comunidade em respeito ao liquido mais precioso da terra, a água. Além da questão dos resíduos sólidos, ou seja, o lixo.

Arijoan falou da parceria com a Aviagro a respeito do lixo produzido no parque nesses dias de festa. A parceira visa em separar o lixo sólido e repassar aos catadores da associação para que eles possam levar para a reciclagem.

Em relação ao aumento da tarifa da água proposto pelo SAAE e aprovado pela Câmara de Vereadores, Arijoan disse que era necessário, pois sem o repasse do aumento, o que a autarquia arrecada hoje não cobre os custos operacionais da empresa. Além dos investimentos que são necessários para que a empresa ofereça um bom produto e serviço à comunidade.

Para finalizar a entrevista, o diretor ressaltou que ladrões furtaram cabos elétricos do poço do bairro Cidade Alta atrás da Unir, isso causou sérios transtornos a população, sem contar com os prejuízos causados a autarquia que gastou um valor até considerado para repor a fiação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia