Nova agência de modelos será inaugurada em Vilhena

Inaugura nesta segunda-feira, 10, a partir das 20h00 a agência de modelos “Voggue Modells”. A iniciativa partiu da empreendedora Raquel Gregio.

Segundo Raquel a empresa irá trabalhar com agenciamento de modelos para produção de comerciais e desfiles de moda.

Em conversa com uma das modelos da agência, Elaine Aguiar, 19 anos, a iniciativa a deixou muito animada, pois reconhece o quanto é difícil entrar no mercado. Mas com a parceria de uma agência surgiram muitas propostas. A iniciativa da empreendedora irá realizar muitos sonhos de jovens que desejam modelar.

A agência ficará localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, bairro Jardim América próximo ao SENAC.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia