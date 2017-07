Presidente da Câmara fala do projeto de uma Praça estimado em R$ 600 mil entregue a deputada federal Mariana Carvalho

Na noite deste sábado, 8, em visita ao estande do Extra de Rondônia na 32ª Expovil, Adilson de Oliveira (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Vilhena, falou sobre o projeto de uma Praça que foi entregue para a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB).

De acordo com o presidente, projeto da Praça é estimado em R$ 600 mil, e a área já foi escolhida, atrás da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

O projeto visa além da Praça, uma área de esportes como quadra de tênis, pista de caminhada emborrachada, enfim toda infraestrutura incluindo professores de educação física entre outros.

Segundo o presidente, a deputada comprometeu-se empenhar para que o recurso seja incluso no orçamento da União o mais rápido possível.

Já na questão exposição, Adilson disse que a associação está de parabéns, pela organização do evento e no que for preciso o legislativo estará sempre aberto à parceria com a Aviagro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net