Vereador Golfeto diz que precisa inovar para trazer o público de volta a Expovil

Na noite deste sábado, 8, em vista ao estande do Extra de Rondônia, no parque de exposição Ovídio Miranda de Brito, o vereador Rogério Golfeto (PTN), em entrevista disse que a direção da Aviagro precisa inovar no próximo ano para trazer a população de volta a feira agropecuária.

De acordo com Golfeto, o que desestimula o povo a participar da festa é o custo do ingresso ou da cartela.

“A cada ano o preço aumenta e os prêmios diminuem, sem contar com o desemprego e a crise econômica. Com isso, as pessoas deixam de consumir esse tipo de festa e preferem ficar em casa,” disse o vereador.

Sobre seu desempenho Câmara, Golfeto está em seu primeiro mandato, e relata que está trabalhando em prol da comunidade vilhenense.

“Passamos os primeiros seis meses de certa forma colocando a casa em ordem e agora levantamento das prioridades que o município necessita com mias urgência,” Disse o parlamentar.

Agora vamos trabalhar forte na área da saúde, educação, trânsito, segurança entre outros, finalizou Rogério.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia