Vereador Tabalipa fala ao Extra sobre futuros projetos para Vilhena

Na noite desta sexta-feira, 7, em visita ao estande do Extra de Rondônia, o vereador Wilson Deflon Tabalipa (PV), mais conhecido por “Aranha”, relatou sobre a experiência na Casa Parlamentar da qual era suplente na última eleição do ex-vereador cassado Vanderlei Amauri Graebin (PSC).

Segundo Wilson está sendo tranquilo conciliar o trabalho de policial civil e vereador.

Um de seus focos é investir em escolas de futebol, pois o esporte tem de a contribuir para o crescimento e amadurecimento das crianças.

Tabalipa aproveitou também para contar sobre o projeto de construção do estacionamento na escola Marizete, pois a instituição possui um grande fluxo de pessoas e a falta de estrutura pode acarretar em acidentes com as crianças.

O vereador finalizou agradecendo o apoio dos eleitores e ressaltou que irá priorizar projetos que possam contribuir a todo o município de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia