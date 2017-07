CASO TELEXFREE: Advogado de associação busca definição na justiça

Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, o advogado Caetano Neto, fala sobre o caso da empresa Telexfree que está na justiça. Caetano é presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania (ADDC).

Leia a nota na íntegra.

A Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania – ADDC, durante os anos de 2015/16 atua, presencialmente, em Rio Branco (2ª Vara Cível), buscando definição em relação as várias petições e recursos impetrados pela Impactus Comercial Ltda (Telexfree), que impedia uma decisão de mérito, uma vez que, concessão em liminar bloqueou valores superiores a R$ 680 milhões de reais de investidores no caso conhecido Pirâmide Telexfree parecia indefinida. A empresa Impactus (Telexfree), por acordo, também de recursos bloqueados nos Estados Unidos, desistiu de todos os recursos em andamento e também, os recursos promovidos no Brasil. Sendo assim, os valores bloqueados estarão, certamente, por decisão da Exma Juíza da 2ª Vara Cível – Rio Branco -AC, liberados aos investidores, cabendo tão somente, a sentença de mérito, os requisitos, critérios e procedimentos para as devidas restituições. Estaremos em Rio Branco, ainda em julho/17 para conhecer e tomar ciência das medidas bem como, a classe processual que cada investidor poderá, a critério de seu advogado de confiança, requerer restituição por petição na própria Comarca onde reside. Estaremos solicitando atuação da OAB/RO para fins de comunicado oficial do caso. Informações e detalhes em breve.

Caetano Neto – Presidente

Fonte: Extra de Rondônia