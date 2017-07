Darci Cerutti fala sobre inauguração de curral e de ter a sensação de missão cumprida no evento

Em conversa com o Extra de Rondônia, o presidente Darci Cerutti, da Associação vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), relatou que tem a sensação de missão cumprida em relação ao evento. .

Segundo ele o parque está bem mais bonito e funcionando com uma mini- cidade, contendo todos os ramos de atividade que caracterizam a festa e o município de Vilhena.

Darci aproveitou para contar que está muito orgulhoso com a inauguração do curral, que servirá para leilões filantrópicos de apoio ao hospital do câncer e ao lar do idoso de Vilhena.

