Secretária do PSDB jovem visita estande do Extra na 32ª Expovil

Em visita ao estande do Extra de Rondônia, a secretária do (PSDB) jovem, em Vilhena, Michele Pereira, de 16 anos, relatou que ingressou na política bem mais cedo para buscar fazer parte das decisões que regem nosso país e quem sabe, fazer a diferença no partido.

Segundo Michele, existem outros jovens que estão fazendo parte do partido e que assim como ela buscam se engajar neste meio para trazer benefícios à população.

A secretária finalizou dizendo, que os jovens devem buscar entrar na política para que possam trazer novas ideias e eliminar a corrupção enraizado no país.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net