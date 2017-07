Senador Valdir Raupp diz que feiras agropecuárias são indutoras de movimentos

Em visita ao estande do Extra de Rondônia, o senador Valdir Raupp, relatou que é uma alegria estar visitando a 32ª Expovil e que está muito satisfeito com a inauguração dos currais que servirão para leilões em prol de projetos filantrópicos como o hospital do câncer de Barretos em Porto Velho e o lar do idoso em Vilhena.

Segundo Valdir Raupp a iniciativa de reconstrução do curral partiu de uma emenda elaborada pela prefeita Rosani Donadon.

O senador finalizou dizendo que as feiras agropecuárias são indutoras de movimento, pois nelas acontecem apresentações de rebanho de gado de corte e de leite, o que contribui para a economia do município de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net