Vereador Sushi fala da implantação do colégio militar em Vilhena

Em visita ao estande do Extra de Rondônia, o vereador Carlos Sushi (PTN), relatou que o evento está bem organizado, porém está fraco, devido à crise financeira e os valores cobrados no evento estarem um pouco elevados.

Sushi aproveitou também para contar que está muito contente com o projeto de militarização do colégio Zilda da Frota Ucha, que a partir de agora passou a chamar Escola Militar Tiradentes, pois a implantação do sistema militar irá contribuir para a diminuição da violência, do bullying, da indisciplina e da circulação de drogas na região.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net