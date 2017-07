1ª Copa AABB de futebol mini-campo 2017 é realizado Em Vilhena

Foi realizado no sábado, 08, o início do campeonato mini-campo 2017 no clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Na abertura do competição, quatro jogos foram realizados nos mini-campo do clube da AABB.

Confira os resultados

SÁBADO DIA 08/07/2017 1º JOGO 15:30 HRS R.C.BRINDES / MACEDO MADEIRAS 2 X 1 REAL VILHENENSE 2º JOGO 16:30 HRS A.A.B.B. 3 X 1 SHALK 51 3º JOGO 17:30HRS UNIÃO FUTEBOL CLUBE 9 X 0 AGNALDO 4º JOGO 18:30 HRS VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO 1 X 2 JOSY MOTOS / MACEDO MADEIRAS

Tabela dos jogos da próxima rodada

TERÇA- FEIRA DIA 11/07/2017 2º JOGO 20:15 HRS RODAMAZON X JP SORVETERIA QUINTA- FEIRA DIA 13/07/2017 1º JOGO 19:15 HRS JOSY MOTOS / MACEDO MADEIRAS X A. B. B. SÁBADO DIA 15/07/2017 1º JOGO 15:45 HRS TITTANIUN FUTEBOL CLUBE X UNIÃO FUTEBOL CLUBE 2º JOGO 16:45 HRS ALDEIA AROEIRA X R. E. C.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia