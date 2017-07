2º Portal do Agronegócio terá expositores de várias cidades do Cone Sul e do Mato Grosso

Na última semana o Portal do Agronegócio recebeu a confirmação da participação de dezenas de empresas instaladas em outros municípios de Rondônia e Mato Grosso.

Uma comitiva da ACIV visitou empresários e prefeitos dos municípios de Colorado do Oeste, Cabixi e Cerejeiras em Rondônia e em Sapezal no Mato Grosso para apresentar a feira de agronegócios.

Nestas visitas, a comitiva conseguiu confirmar a participação de muitas empresas e agroindústrias. “Tivemos uma receptividade muito boa, tanto dos prefeitos e demais agentes públicos, quanto dos produtores e empresários dos municípios visitados. Recebemos também o apoio das associações comerciais de Colorado, Cerejeiras, Sapezal e da Federação das Associações Comerciais de Rondônia. Isso demonstra que estamos no caminho certo”, disse o presidente da ACIV, Elói Maria.

Com data marcada para os dias 9 a 11 de agosto em Vilhena, o 2º Portal do Agronegócio é organizado pela ACIV e contará com a parceria de entidades, produtores e agentes do agronegócio de Rondônia. Como no ano passado, o Portal do Agronegócio pretende reunir empresas do segmento agroindustrial e produtivo do Estado além de promover palestras e mostra de tecnologias e conhecimentos destinados aos produtores do sul de Rondônia.

Com objetivo de fomentar o setor produtivo como um todo, além de possibilitar maior visibilidade ao agronegócio regional e estadual, o Portal do Agronegócio tem uma proposta única no Cone Sul, a de ser uma feira de agronegócios focada em palestras, disseminação de tecnologias e exposição de equipamentos e serviços. Nesse ano, devido ao grande número de expositores interessados, a aérea para realização do Portal foi ampliada.

Assim, a 2ª edição do Portal do Agronegócio contará com mais espaço para os expositores, melhorando o layout do evento e proporcionando mais comodidade tanto para os trabalhadores quanto para os visitantes.

