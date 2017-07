Amigos fazem bingo para custear despesas de seminarista

Será realizado no dia, 12 de agosto, a partir das 7h30, na lanchonete do Vitor Licori, no Distrito do Guaporé, que faz divisa com os municípios de Vilhena, Chupinguaia e Pimenta Bueno, um bingo beneficente em prol do custeamento dos gastos do seminarista Edivan Sidou.

Além do bingo, será vendido cachorro quente. Caso alguém queira contribuir para a organização, a equipe está aceitando doações de cebola, tomate, batata palha, cheiro verde, pão, milho, embalagens de guardanapo, extrato de tomate, embalagens para cachorro quente, copos descartáveis e litros de refrigerante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa