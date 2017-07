AVIAGRO inaugura curral construído com emenda de deputada estadual

Na noite do último sábado, 08 de julho, aconteceu a inauguração do novo curral, destinado a leilões do Parque de Exposições de Vilhena.

O espaço foi construído com emenda parlamentar da Deputada Estadual, Rosangela Donadon (PMDB), a pedido do presidente da AVIAGRO – Associação Vilhenense dos Agropecuaristas, Darci Cerutti.

Durante a solenidade, o presidente Darci Cerutti relatou como era o espaço antigamente e por ser de madeira e abrigar diversas raças de touros, poderia colocar em risco a vida do animal e da população.

“Agradeço o imenso apoio da deputada Rosangela, sabemos que essa nova estrutura oferta segurança e maior conforto aos animais, além de nos manter tranquilos em dias de leilões e eventos, quando os animais são expostos à população. Os leilões realizados neste local são em prol do Hospital do Câncer e Lar dos Idosos em Vilhena. A Aviagro realiza ao todo 20 eventos beneficentes e com esse novo espaço, tenho certeza que vamos fomentar ainda mais as ações sociais”, disse Cerutti.

Rosangela Donadon frisou a importância de se investir em ações beneficentes, “antes de atender esse pedido da Aviagro, a diretoria me apresentou inúmeros motivos para a construção de um novo curral. Além da estrutura ser antiga e abrigar touros bravos já estavam colocando em risco à vida das pessoas em dias de festas. Agora com esse novo espaço, de estrutura metálica reforçada e cobertura das passarelas, os responsáveis pelos leilões beneficentes poderão trabalhar com segurança e contribuir com as ações beneficentes. Ajudar o hospital do câncer é uma ação nobre, parabenizo a Aviagro pelos trabalhos, pois a cada dia nos deparamos com pessoas que lutam bravamente pela vida, enfrentando essa doença.

A cerimonia contou com a presença do senador Valdir Raupp e do responsável pela realização dos leilões beneficentes ao Hospital de Câncer, Odair Flausino.

Autor e foto: Assessoria