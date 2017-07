Campus Vilhena recebe Processo Seletivo do IFRO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) abre inscrições para o Processo Seletivo destinado à contratação de um Professor Substituto para o Campus Vilhena.

Este docente atuará na área da Sociologia, em jornada de trabalho de 40 horas semanais. Poderão concorrer profissionais com Graduação em Ciências Sociais, Sociologia, Filosofia, História ou Geografia.

As inscrições se iniciaram, 7 de julho de 2017, e seguem até o dia 13 deste mês, no horário das 7h30 às 11h e das 13h30 às 16h30, na Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Vilhena, situada na BR 174, KM 03, nº 4.334, na Zona Urbana, em Vilhena – RO.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, a contar da homologação do resultado final do Diário Oficial da União (DOU), conforme o edital de abertura disponível em nosso site.

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação