Encontro de prefeitos será realizado em Vilhena

Acontecerá nesta terça-feira, 11, o encontro de prefeitos da abrangência do Escritório Regional de Vilhena. Onde farão parte os gestores dos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras e Vilhena.

O encontro será realizado no Escritório Regional de Vilhena, onde os representantes deverão apresentar as potencialidades dos territórios, para que o Sebrae e a Federação das Indústrias (Fiero), possam analisar as estratégias de atuação trazendo maior desenvolvimento econômico para os municípios.

A reunião visa o aumento da renda dos empreendimentos e o estabelecimento das capacidades de desenvolvimento desses mercados locais.

Durante o evento serão apresentadas as vantagens decorrentes da implantação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, focando nos eixos: sala do empreendedor, agentes de desenvolvimento, compras governamentais e desburocratização (Redesim).

A reunião é uma iniciativa do Diretor Superintendente do Sebrae de Rondônia, Valdemar Camata Júnior, e do Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae de Rondônia e também presidente da Fiero, Marcelo Thomé.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração