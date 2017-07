Escritor do Espirito Santo vem à Vilhena para divulgar seu trabalho

Geraldo Moisés, natural do espirito Santo, veio à cidade de Vilhena para divulgar seu livro “Origem”, que faz parte da série “A historia do amor”.

De acordo com o autor, o livro trabalha com a hipótese de como seria se vivêssemos uma mentira, trata também de questões sobre o ateísmo e cristianismo e alguns assuntos bíblicos.

Segundo Moisés, o livro é uma autoajuda que busca direcionar os jovens em relação a suas incertezas religiosas e cotidianas, e existe algumas discussões dentro do texto que visa ajudar as pessoas que estão em conflitos em suas crenças.

O livro tem embasamento cientifico e utiliza somente a passagem de gênesis baseado na bíblia. O objetivo da obra é incentivar a pesquisa em temas voltados ao criacionismo.

O exemplar está em sua 2º edição, tendo sua divulgação em vários municípios de Rondônia, iniciando com a cidade Vilhena, e com o custo de R$25,00.

Não há ponto de vendas, mas para adquirir o produto é só entrar em contato com o escritor através da página do facebook “A historia do amor” ou pelo telefone (27) 99709- 1908.

Para os que tiverem interesse o autor estará divulgando seu livro nos seguintes locais:

Dia 12, na cidade de Rolim de Moura, Igreja Adventista Central;

Dias 15 e 16, nas cidades de Jaru e Vale do Jamari, durante o Culto jovem;

Dia 19, na cidade de Ouro Preto, Igreja Adventista Central;

Dias 22 e 23, na cidade de Porto Velho, Igreja Nova.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia