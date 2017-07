Mourão de Carvalho afirma que é pré-candidato ao governo do Estado

Em visita ao estande do Extra de Rondônia, na noite deste domingo, 9, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Mourão de Carvalho (PMDB), parabenizou toda a organização do evento.

Segundo o deputado, uma das maiores estruturas de festas agropecuárias dentro do Estado de Rondônia é a do parque de exposição de Vilhena.

Mourão aproveitou também para relatar, que se filiou ao PMDB a convite do governador Confúcio Moura, e que no dia, 30 de setembro, lançará sua pré-candidatura a governador do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net