Prefeita assina decreto de posse de novos servidores para reforçar educação

Os 27 novos contratados foram convocados através do último concurso público

Na manhã desta segunda-feira, 10, a prefeita Rosani Donadon (PMDB), juntamente com a secretária de Educação, professora Raquel Donadon, assinou o decreto do ato de posse dos novos contratados da Prefeitura Municipal de Villhena (PMV) para reforçar a educação no município.

Os 27 novos funcionários convocados do último concurso público farão parte do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Entres os cargos que foram chamados estão: merendeiras, agente administrativo, contador, supervisor, orientador, pedreiros e nutricionista.

A cerimônia de assinatura foi realizada no auditório da SEMED e contou com vários servidores e da secretária adjunta de educação, Cláudia Mara Lazzari e o secretário de comunicação, Esteban Vera.

A secretária de Educação, Raquel Donadon agradeceu a prefeita pelo empenho em estar convocando os servidores para compor a rede da educação. Ela informou que deseja novos servidores também sejam chamados para contribuir para educação do município crescer. “A rede tem que estar completa para desenvolver um bom trabalho. Os novos servidores serão muito bem-vindos para fazerem parte da educação”, disse Raquel Donadon.

Durante a cerimônia, a prefeita ressaltou a importância do fortalecimento da educação e demais setores, através de servidores efetivos.

“Sei que os novos servidores estão vindo com garra, com muita vontade de contribuir para o desenvolvimento do município. Com muito suor e trabalho estamos nesses seis meses, lutando para construir uma Vilhena melhor. Vamos trabalhar juntos para fazer a educação de Vilhena se tornar referência estadual e nacional”, destacou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria