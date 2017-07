Prefeita entrega ofício à deputada federal solicitando ampliação da cobertura da internet 4G em Vilhena

A prefeita Rosani Donadon(PMDB) entregou ofício à deputada federal Mariana Carvalho (PSDB), para que a mesma interceda por Vilhena, junto à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, visando a ampliação da cobertura da internet 4G em Vilhena.

A solicitação foi feita na noite de sábado, 8, na durante a realização da 32ª Expovil. Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Samir Ali e Rafael Maziero, ambos do PSDB.

De acordo com a prefeita, o 4G para telefones móveis precisa ser ampliada em Vilhena, uma vez que várias cidades rondonienses já possuem essa tecnologia. ‘‘O sistema de internet em Vilhena é insatisfatório e faltam disponibilidades de portas para novas ligações, inclusive para pessoas jurídicas. Desejamos que ANATEL interceda junto com a operadora ‘OI’, por ser a mais utilizada em Vilhena, e disponibilize e amplie a oferta para ligações e internet’’, frisou a mandatária municipal.

Por sua vez, a deputada federal Mariana Carvalho ressaltou a importância da expansão das tecnologias da comunicação e se comprometeu a interceder por Vilhena. ‘‘Estarei fazendo o possível para que essa realidade chegue até vocês. A expansão desta área é muito importante e, principalmente, o quesito ampliação. A internet 4G chega a locais onde a internet com fio não chega a uma velocidade bem superior à do 3G’’, apontou a deputada.

De acordos com dados da ANATEL, a tecnologia 4G tem como principal característica a conexão de altíssima velocidade de internet. De acordo com estimativas, a web será parecida com a de conexões fixas via cabo ou modem ADSL.

Texto e foto: Assessoria