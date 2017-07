Raupp anuncia R$ 2 milhões para hospital de Vilhena

Durante a inauguração do novo curral, destinado a leilões do Parque de Exposições de Vilhena no último fim de semana, o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) anunciou recursos para a saúde do município. Vilhena, assim como a maioria dos municípios enfrenta momento econômico difícil e a ajuda chega a boa hora.

“Eu e a deputada federal Marinha Raupp (PMDB-RO) estamos trazendo mais de R$ 2 milhões para a reforma do Hospital Municipal. É um clamor dos vilhenenses que precisam de atendimento e que tem sofrido com a falta de estrutura”, disse Raupp.

Para a prefeita Rosani Donadon (PMDB) o recurso vem em boa hora. “Vilhena passa por um momento econômico difícil. Nossa vontade era construir um novo hospital, agora não podemos, mas é um pleito para o futuro. A reforma trará mais dignidade aos nossos pacientes”, afirmou Rosani. Com o recurso serão realizadas melhorias na hidráulica e na elétrica, além de melhorias estruturais.

O Hospital de Câncer da Amazônia (HCA), em Porto Velho, outra bandeira do senador, também foi lembrado. “Nós também temos investido no Hospital de Câncer da Amazônia. Na última semana liberamos mais R$ 2 milhões e continuaremos trabalhando para a melhoria da saúde pública do Estado, disse o senador.

O HCA é uma obra que beneficia também o Cone Sul do Estado, segundo a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB). “O Hospital de Câncer da Amazônia, é uma vitória de todos os rondonienses, inclusive da nossa região, que infelizmente tem um alto índice de casos dessa natureza. Parabéns ao senador e a deputada Marinha, que estão sempre dispostos a ajudar não só Vilhena, mas os 52 municípios do nosso Estado”, concluiu a Rosângela.

Autor e foto: Daniel Santana