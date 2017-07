Real Ariquemes vence Barcelona e sagra-se campeão inédito do Rondoniense 2017

O Real Desportivo Ariquemes derrotou a equipe do Barcelona pelo placar de 1 a 0 na tarde deste sábado, 08, no estádio Portal Amazônia. A conquista inédita de campeão consolida a campanha do Furacão do Vale do Jamari.

O único gol da partida foi aos 38 minutos da etapa final, marcado pelo atacante índio. Com o título de campeão, o Real vai disputar o campeonato Brasileiro serie D 2018, a Copa do Brasil e a Copa Verde

O jogo

O Real e Barcelona entraram em campo determinados em busca da vitória. O Real começou a se impor no início do jogo, mas o Barcelona buscava o gol do título. Aos sete minutos o volante Cucau bate rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro se estica e com a ponta dos dedos espalma a bola.

Mesmo jogando fora de casa a equipe do Real não se intimidou e aos minutos 15, o atacante Marco Aurélio recebe uma bola livre pelo lado esquerdo e bate cruzado, mas o goleiro do Barcelona defende com segurança.

O Ariquemes buscava o jogo e aos 25 novamente o atacante Marco Aurélio cobra uma falta com potência forçando o goleiro Rocha fazer uma grande defesa.

A chance mais clara na primeira etapa da partida venho do Barcelona aos 29 minutos com uma jogada do meia Xavão que cruza na área, o zagueiro do Real tenta afastar e a bola acerta na trave do goleiro Dida.

Na segunda etapa do jogo, as duas equipes entram no jogo de forma acanhada. O time do Barcelona aos poucos começava a se soltar o campo, criando algumas jogadas de finalizações.

Aos minutos 25, o meia Niki cria uma jogada com Edilsinho que toca para o atacante cabixi driblando a saga do Real e em seguida emenda um chute, mas a bola passa por cima do goleiro Dida.

O catalão vilhenense buscava o gol, e aos 28 minutos, o atacante Pato realiza uma jogada individual que bate cruzado na saída do goleiro do Real, mas a saga afasta do perigo.

Pressionado em campo, o Real tentava criar chances de perigo na meta do goleiro Rocha. E Aos 38, o atacante índio cobra uma falta, batendo na barreira e a bola volta para ele e de canhota chuta forte acertando o canto esquerdo do goleiro Rocha ficando sem chances, deixando o Real com vantagem na partida.

Com o placar favorável para Real, o Catalão Vilhenense começou a ficar desesperado e aos 40 minutos, o meia Niki recebe uma bola na pequena área que bate fraco e o goleiro Dida se estica realizando uma bela defesa, evitando o gol do empate.

O Barcelona ainda buscava chances, mas a saga do Real evitava até o apito do árbitro, ficando o Real com o título de campeão Rondoniense 2017.

Texto: Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia