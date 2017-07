Secretário de esporte parabeniza a organização da 32ª Expovil

Na noite deste domingo, 9, em visita ao estande do Extra de Rondônia, o Secretário Municipal de Esporte e Cultura José Natal Jacob, mais conhecido como “Natalzinho”, ressaltou que mais uma vez a Expovil foi uma grande festa, e o presidente Darci Cerutti está de parabéns por sua organização junto a equipe da Associação vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro).

Porém, deveria ser revisto a relação de valores estabelecidos, fazendo com que se tornasse ainda mais acessível ao público.

De acordo com o secretário, seria interessante que na organização da próxima edição, o presidente junto a sociedade revesse algumas questões técnicas e financeiras, para aumentar a presença do público no evento.

Natal contou também sobre os projetos para o segundo semestre, e que haverá muitos eventos esportivos em Vilhena, visando a participação social.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net