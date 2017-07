Secretário do meio ambiente e presidente da comissão da ALE estarão em Colorado na próxima semana

Na próxima quarta-feira, 12, estará presente no município de Colorado, o Secretário do Meio ambiente de Rondônia e o presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa (ALE), deputado Jean de Oliveira, para audiência pública.

A reunião está marcada para começar as 20 horas no parque de exposição Marcos Donadon. Na pauta, será discutido o zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado de Rondônia. Além do uso da terra e dos recursos naturais.

A Emater Cone Sul e o Escritório da Sedam, conta com a presença dos agricultores que estão com propriedades dentro do zoneamento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia