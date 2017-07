Torcedores do Barcelona são detidos após quebrarem nariz de policial militar em briga após jogo da final

No último sábado, 8, após o jogo em que o Real Ariquemes venceu o Barcelona e tornou-se campeão invicto do rondoniense 2017, um tumulto com alguns torcedores do Barcelona se formou e houve briga.

Porém, a Polícia Militar interviu para que os ânimos dos envolvidos se acalmassem, mas alguns deles partiram para cima dos policiais. Com isso, na confusão um policial militar teve o nariz quebrado por dos torcedores.

Após deterem os “arruaceiros”, foram levados para a delegacia de Polícia Civil para se explicarem ao delegado de plantão.

O policial ferido foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde passou por procedimentos médicos.

Os envolvidos na agressão contra o policial foram identificados e irão responder por lesão corporal na forma da Lei.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia