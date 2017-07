Última noite da Expovil tem celebração de Missa Campal

Ocorreu neste domingo, 09, no parque Ovídio Miranda de Brito, a missa campal da 32º Expovil.

A solenidade teve inicio com o ministério de canto da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, e em seguida os Freis paroquiais deram sequência na cerimônia. A celebração foi realizada na arena do parque, e contou com um público grande.

No final da missa, foi apresentada uma coreografia elaborada pelos jovens da igreja Nossa Senhora Aparecida, onde buscaram transmitir a mensagem de paz e amor para a nação brasileira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net