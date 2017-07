Vilhenenses traçam planos e se preparam para Conferência Municipal de Assistência Social

Usuários, entidades e gestores estiveram reunidos na noite desta quinta-feira, 7, no auditório da secretaria municipal de educação (Semed) para tratar sobre o plano decenal 2016/2026 da Assistência Social em Vilhena.

O plano municipal tem como objetivo ampliar a cobertura das ofertas da política de Assistência Social para garantir seu caráter universal e as questões sócio-assistenciais necessárias à integralidade e proteção.

O encontro contou com a presença da secretária municipal de assistencial social (Semas), Ivete Pires, das vereadoras Vera Lácia e Valdete Savaris, da presidente dos conselhos, Geisa Maria, e da assistente social Vanda Francisca.

A atividade serve como preparativo para a Conferência Municipal de Assistência Social, que será promovida nos dias 19 e 20 de julho.

Os servidores da pasta e do conselho se reuniram para debater sobre o setor e seus espaços de participação, bem como ouviram as necessidades apontadas pelos usuários dos Serviços de Assistência Social, a serem levadas para a conferência.

Na ocasião foram discutidos a política da assistência social e os serviços que são desenvolvidos através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), além de outras entidades e órgãos que executam o plano de políticas públicas de assistencialismo.

Ivete Pires, titular da Semas, destacou a importância do encontro. “As pré-conferências têm participação de todos, tanto gestores, usuários e trabalhadores para dialogar e discutir o fortalecimento da política de assistência social. Hoje está sendo apresentado o ‘esqueleto’ do plano decenal, que significa as ações que serão executadas nos próximos 10 anos. Este projeto será levado para votação no dia da Conferência Municipal’’, disse a secretária.

