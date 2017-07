Apenado assume autoria de homicídio cometido dentro de presídio em Vilhena

Após a morte de Isac Saturnino Bento, de 30 anos, no início da tarde de segunda-feira, 10, durante o banho de sol no Centro de Ressocialização Cone Sul, três detentos foram conduzidos para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil.

Willian Fagner Dias Florêncio, de 24 anos, Ozielson de Souza Leite, de 34 anos e Fernando Rogério de Oliveira, de 21 anos, mais conhecido como “Repolho”, prestarem depoimento, pois estes além de estarem envolvidos no tumulto, são os principais suspeitos de terem armado a emboscada que tirou a vida de Isac.

Segundo o boletim de ocorrência, durante o banho de sol das celas 08, 10,12,14 e 16 do pavilhão A, Isac teria sido encurralado no banheiro, localizado no pátio, onde foi agredido por vários detentos, dentre eles, os acima citados.

Após um disparo antimotim realizado por um dos agentes, mesmo ferida, a vítima conseguiu se livrar dos agressores e correr até um dos portões de acesso, onde foi socorrido até a enfermaria da unidade. Durante o tumulto, outro apenado identificado como Vinícius de Oliveira Rogwski, de 22 anos, também ficou ferido e foi conduzido até a enfermaria, onde entregou para os agentes uma faca de fabricação artesanal.

Mesmo tendo sido agredido pelos suspeitos, após receber os primeiros socorros, Vinícius também foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos, devido estar portando uma arma branca dentro da Unidade.

Durante a retirada dos detentos do banho de sol para revista, alguns proferiram ameaças de morte contra a equipe de plantão e foram encontrados pelo perito, duas facas artesanais e um ferro pontiagudo (chucho), que possivelmente tenha sido usado no crime, que segundo informações obtidas pelo EXTRA DE RONDÔNIA, foi assumido pelo detento Fernando Rogério de Oliveira, mas o caso segue sob investigação.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia