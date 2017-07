Bailarina é aclamada “Miss Rondônia 2017”

Rondônia já tem a sua representante no concurso “Miss Mundo 2017”. A jovem Suélly Miranda levou a melhor entre as candidatas e ganhou a faixa na noite do último sábado, 8. A cerimônia de aclamação ocorreu no Accordes Hotel e reuniu um expressivo público que acompanhou os desfiles também do “Mister Rondônia 2017”.

A Miss Brasil Mundo 2016, Beatrice Fontoura, foi uma das juradas. A disputa na noite foi acirrada, por apenas um ponto não houve empate técnico entre a primeira e segunda colocada. Miranda recebeu nota mais alta no desfile no traje de banho e de gala. O segundo lugar ficou para Laís Tereza.

A vencedora, Suélly Miranda cursa educação física, é bailarina e trabalha no Instituto do Câncer. Nasceu na capital e é a 12ª portovelhense escolhida para representar o estado na etapa nacional do maior concurso de beleza do país. Ao receber a coroa, Suélly exaltou os agradecimentos aos céus e enfatizou que um dos requisitos para ser miss é mostrar a beleza interior.

Suélly representará Rondônia na 27a edição do “Miss Mundo Brasil” que deve ser realizado no dia 12 de agosto em Angras dos Reis (RJ). O concurso estava programado para ocorrer em Jurerê Internacional no dia 24 de Junho, mas mudou para o próximo mês e no RJ.

A noite de passarela e admiração da beleza rondoniense serviu também para a escolha do homem mais bonito do estado. O jovem Jefferson Nascimento foi aclamado “Mister Rondônia 2017”.

Fazendo uso brevemente da palavra, “Jeff Lucena” como é popularmente conhecido, apenas agradeceu a presença do público e também os votos dos jurados. O rapaz recebeu a faixa das mãos do mister de 2016, Brisol Júnior.

Fonte: News Rondônia