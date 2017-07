CEREJEIRAS: Assembleia Legislativa homenageia Agentes Penitenciários por bravura

Agentes Penitenciários lotados no presídio de Cerejeiras, localizado na rua Goiás, Centro, anexo à Delegacia, juntamente com o delegado Rodrigo Spiça, representando a Polícia Civil e o Capitão Vian, representando a Polícia Militar, foram homenageados com Voto de Louvor por parte da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

O ato se deu através da aprovação do requerimento elaborado pelo Deputado Anderson do SINGEPERON, ex-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Rondônia, que tinha por finalidade o reconhecimento do ato de bravura dos servidores, que impediram, com apenas quatro espingardas de calibre 12 e munição antimotim, que mais de 3 mil pessoas invadissem a delegacia e a unidade prisional para linchar os suspeitos da morte da jovem Jéssica Moreira Mendes, no dia 24 de abril do ano corrente.

Ao serem avisados de que, a população revoltada apedrejava a unidade e ameaçava arrombar os portões, todos os agentes, até mesmo os que estavam de férias, se deslocaram até o presídio e controlaram a multidão, até receberem apoio da Polícia Militar, que isolou as ruas e da Polícia Civil, através do delegado acima citado e responsável pelas investigações do caso, que dialogou com os revoltosos e pôs um fim ao tumulto.

Além dos danos materiais causados ao Estado com a depredação das unidades e veículos que estavam nos estacionamentos, alguns servidores também foram atingidos por pedras e ficaram levemente feridos.

Diante dos fatos, foi aprovado em sessão plenária no dia 30/05 e cumprido na última semana do mês corrente, o reconhecimento honroso àqueles, que mesmo diante dos riscos, se empenharam lançando mão do pouco que tinha e mantiveram a ordem e a segurança das unidades e de todos os envolvidos.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia