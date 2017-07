CEREJEIRAS: mulheres recebem capacitação para combate à violência

Realizou-se na tarde, do dia 10, um curso de capacitação voltado para Defesa da Mulher e prevenção a Violência Doméstica, no município de Cerejeiras.

O evento ocorreu das 17h00 às 21h00, na Escola Tancredo de Almeida Neves (Etan), e contou com a participação de profissionais em assistência social, psicologia, segurança pública, educação, imprensa, servidores públicos, representantes de entidades assistenciais, religiosas e a sociedade civil organizada.

A capacitação foi realizada pela Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM-RO) e também Conselheira Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONEDCA-RO), Raquel Silva Santos.

Em relação ao evento, uma das organizadoras, Márcia Cristina Tesser, afirmou que: “Essa capacitação foi fundamental, tendo em vista que foi ministrado acerca do papel dos conselhos e as atribuições de cada um dos componentes, para que juntos, conselho e gestão municipal, possam definir as políticas públicas voltadas para a defesa dos direitos das mulheres cerejeirenses”.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Divulgação