Iluminação da BR-174 será inaugurada nesta quarta

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o senador da república, Acir Gurgacz (PDT) inauguram, nesta quarta-feira, 12, a rede de iluminação da BR-174, no município de Vilhena.

Assim sendo, a mandatária municipal convida a população vilhenenses para prestigiar o ato, que contará com diversas autoridades estaduais, federais e empresariais, e ocorrerá às 18h, na avenida Jô Sato, no cruzamento da avenida Beno Luiz Graebim, em frente à empresa Rondojet.

A obra de iluminação é uma parceria com o programa Calha Norte, sob coordenação do Ministério da Defesa, e é fruto de emenda do senador Acir Gurgacz.

De acordo com o secretário de planejamento, Valdinei Campos, a iluminação compreende entre avenida Beno Luiz Graebim até o Instituto Federal (IFRO). “Entretanto, já solicitamos ao Calha Norte para que essa iluminação se estenda até o trevo do aeroporto. Essa é nossa meta”, disse o titular da Semplan.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) ressalta a importância desta iluminação na BR-174. “Já podemos notar a diferença na rodovia 174, que está toda iluminada. Isto propicia, principalmente, segurança aos vilhenenses que usam a via para se deslocar até o aeroporto, como estudantes do Instituto Federal (IFRO), e a moradores dos bairros próximos. Queremos agradecer ao senador Acir Gurgacz por ajudar o nosso município”, destacou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria