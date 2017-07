Jogadores do VEC afirmam que estão sem receber há três meses

Na manhã desta terça-feira, 11, jogadores e o técnico do Vilhena Esporte Clube (VEC) realizaram uma coletiva de imprensa nas dependências do estádio Portal da Amazônia para informar que estão há três meses sem receber.

O lateral direito Thiago Santos, enfatizou que está acerca três meses sem receber salário. Enquanto o gaúcho não pagar os atrasados não tem como ir embora. Nunca passei por uma situação dessas, e se ficar assim vamos procurar a justiça,

Segundo Odilon Junior, disse que ele e os atletas estão com os salários atrasados, com isso, eles não têm como voltar para casa. Além disso, todos têm compromissos a cumprirem em suas cidades. Se o clube não resolver a questão, os jogadores ameaçam irem a justiça para receberem seus direitos.

O técnico ainda enfatizou que a reivindicação é justa. Os compromissos por parte dos jogadores foram cumpridos durante o campeonato. A gente trouxe o VEC até semifinal e não tivemos nenhum respaldo por parte da diretoria e do empresariado, por isso todo mundo está nessa situação.

De acordo com o sagueiro Rafael Carioca, relata que o presidente garantiu que pagará as passagens, mas somente a passagem não resolve nosso problema. Precisamos receber o que nos é divido, pois cumprimos com nosso compromisso perante o clube.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia