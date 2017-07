Jovem tenta roubar mototaxista para fazer festa de aniversário

O jovem Eitor Ramos Nascimento, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira, 11, o após esfaquear um mototaxista para roubá-lo na BR-364 com Prudente Moraes, Bairro Vila Tupy, em Porto Velho.

A vítima teve apenas um risco no pescoço e contou à polícia que o bandido estava na Zona Sul e o levaria até a Vila Princesa, porém, no meio do caminho, ele sentiu uma faca no seu pescoço e o homem mandou que ele parasse a moto pois se tratava de um assalto.

A vítima parou a moto e, ainda assim, o criminoso passou a faca no pescoço do trabalhador que correu pedindo socorro. Vários populares que passavam pelo local correram atrás do jovem que foi detido até a chegada da PM.

Ele foi questionado sobre a acusação e confessou. Ele disse ainda que é a primeira vez que pratica o crime e que estava em situação de desespero, por ser seu aniversário e queria fazer uma festa e para isso teria que roubar, pois está desempregado.

Ele foi apresentado na delegacia e deve responder por tentativa de roubo seguido de lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: rondoniagora