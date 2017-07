Namorado mata mulher estrangulada e chama a polícia

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira,11, na Rua José Amador dos Reis, bairro Cascalheira, zona Leste de Porto Velho. Rosângela Ferreira Lima (40), foi morta estrangulada pelo namorado Francisco F. R. (26), que ligou para a polícia e confessou o crime.

Conforme informações colhidas junto a polícia, a vítima e o suspeito haviam se conhecido há cerca de 15 dias e foram morar juntos na casa de Rosângela. Por volta das 23h de segunda-feira, ambos tiveram uma acalorada discussão na cozinha da residência e o suspeito a estrangulou com as mãos. Em seguida, ele a levou para a cama e terminou de matá-la asfixiando com um travesseiro.

Em ato contínuo, o suspeito cobriu a mulher com um lençol. Francisco pegou o celular da vítima, algumas roupas dele, trancou a casa e jogou a chave fora. Durante a fuga, o suspeito teria sido roubado por dois jovens, onde foi levado ainda a quantia de R$ 500,00. Já por volta das 4h, Francisco então resolveu acionar a Polícia Militar e informar o crime que tinha praticado. Uma guarnição foi ao local e encontrou a mulher com o corpo em estado de rigidez devido ao tempo.

Para a polícia, Francisco alegou que a namorada havia descoberto que ele estava foragido da Justiça do Estado do Acre, e teria passado ameaçar denunciá-lo. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Fonte:Rondôniaovivo