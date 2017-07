Prefeita assina decreto e regulamenta pontos de mototaxistas

Atualmente 96 profissionais prestam serviço em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 10, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) assinou o decreto de regulamentação dos oitos pontos de mototaxistas existentes no município de Vilhena.

A assinatura aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença de membros da Associação dos Mototaxistas de Vilhena (Asmovil), do vereador Rogério Golfeto e dos secretários Fábio Sartori Vieira (Trânsito) e Valdiney Campos (Planejamento).

O presidente da Asmovil, Sergio da Silva, agradeceu a prefeita pela regulamentação dos pontos dos mototaxistas.

Sergio da Silva informou que atualmente 96 mototaxistas prestam serviço no município. Além disso, a categoria conta 65 agregados que auxiliam na prestação do serviço.

“Estamos muito felizes que atualmente a administração municipal mantém um canal de comunicação aberto com os mototaxistas. Agradeço a prefeita e ao secretário de Trânsito por apoiar as ações para melhorar o nosso trabalho. A regulamentação desses pontos é um exemplo, pois até então os pontos existiam, mas não estavam legalizados e com a assinatura desse decreto estamos mais tranquilos”, disse Sergio Silva.

Ele também solicitou à prefeita a construção do ponto da Praça do Setor 19 que é prioridade para categoria. “Queremos oferecer melhores condições de trabalho aos mototaxistas, principalmente porque isso vai resultar em um serviço de maior qualidade para os usuários”, destacou Sergio da Silva.

O secretário de Planejamento, Valdiney Campos, informou que a previsão é que o ponto da Praça do Setor 19 seja construído ainda este ano. “Vamos trabalhar com dedicação e determinação para melhorar o exercício da atividade no município para os trabalhadores e usuários do serviço”, afirmou o secretário de Planejamento.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou o apoio à categoria no município. “Os mototaxistas prestam um serviço de grande relevância no município e com certeza apoiamos a categoria. Vamos trabalhar para construir este ano o ponto na Praça do Setor 19 “, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria