Prefeitos do Cone Sul participam de reunião em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 11, ocorreu o encontro de prefeitos da abrangência do Escritório Regional de Vilhena. Onde tiveram como convidados os representantes dos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras e Vilhena.

Durante o encontro, o Sebrae apresentou seu sistema de funcionamento como os projetos de indústria, de educação, oferta de estágio e incentivos ao empreendedorismo da região.

Como anfitriã do evento a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, agradeceu a iniciativa do Sebrae e ressaltou a importância dessa parceria para o desenvolvimento dos municípios.

Em conversa com a vice-prefeita do município de Pimenteiras, Valéria Garcia, foi relatado sobre a experiência desses seis meses de mandato, as obras realizadas na cidade voltada para recuperação de estradas vicinais, de limpezas realizadas pela cidade, a inovação dos prédios e a fomentação do turismo.

De acordo com ela, a reunião abordou uma proposta excelente em relação à regulamentação fundiária, do qual será levado ao município para a possível implantação.

Em entrevista com o prefeito da cidade de Cerejeiras, Airton Gomes, contou que concluiu uma gestão gratificante, e como resposta de sua eficiência enquanto gestor, veio a reeleição.

Segundo ele, a reunião tocou em pontos muito importantes para economia dos municípios, como o fortalecimento do setor produtivo rural.

O vice-prefeito de Colorado, João Batista, mais conhecido como “João da fórmula 1”, relatou sobre a experiência desses seis meses de gestão e da realização de seus projetos.

Em relação à reunião a parceria com o Sebrae interessa bastante ao município, pois necessita-se da fomentação para a agricultura, com apoio de recursos tecnológicos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia