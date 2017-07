Rosangela Donadon solicita e DER realiza melhorias em estradas rurais de Vilhena

Em sua última reunião com os membros da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Águas Claras – APRAC, situada no Assentamento do INCRA em Vilhena, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) recebeu um pedido dos moradores para que intercedesse junto ao Governo do Estado para que quebrassem a serra da Kapa 142.

A ação facilitaria o tráfego dos moradores, transporte de alunos, escoação de produtos, atendendo toda a região, em especial, facilitando o acesso aos produtores diretamente às instalações onde será a farinheira. Projeto que será colocado em prática graças a deputada, que conseguiu destinar dois transformadores de energia para atender a farinheira e moradores.

A kapa 142 faz parte da Linha 135, localizada no Assentamento e desde o início do ano vem recebendo manutenção nas estradas, abertura de travessão, construção de ponte, entre outros reparos. O secretário municipal de agricultura Rogério Henrique vem acompanhando as necessidades das áreas rurais de Vilhena. Contando com o apoio da prefeita Rosani Donadon em parceria direta com a deputada Rosangela, na qual, os serviços vêm sendo realizados com sucesso.

Após ouvir as necessidades dos produtores, a parlamentar solicitou ao Governo do Estado que os serviços fossem realizados o quanto antes, apresentando que há anos aquela população aguarda por melhorias nas estradas daquele setor.

O governador Confúcio Moura, determinou que os trabalhos fossem realizados pelo DER – Departamento de Estradas e Rodagens, residência de Colorado do Oeste. Nesta manhã de terça-feira, 11 de julho, Rosangela Donadon esteve no local, acompanhada do secretário Rogério Henrique, Menias Henrique e alguns moradores daquela região.

Rosangela destacou que ofertar boas estradas aos produtores é uma maneira de valorizar e incentivar a vida no campo, de onde sai o alimento e fomenta a economia da cidade. “Eu sempre digo que quando se faz um compromisso, por mais difícil que seja ele deve ser cumprido. Em parceria com a SEMAGRI e o DER de Colorado do Oeste estamos desde o início deste ano atendendo aos pedidos dos produtores rurais em Vilhena”, disse a deputada.

