Vogue Models promove desfile de modas neste sábado

Agência de modelos Vogue Models, da promoter Raquel Grégio, realiza neste sábado, 11, o desfile “Vogue In Fashion”. O evento será realizado na avenida Sabino Bezerra de Queiros, ao lado Senac, a partir das 19h00.

A promoter disse que o desfile será para lançamento da agência, e 60 modelos participarão do desfile. Na passarela terá modelos de ambos os sexos e de diferentes faixa-etárias, desde adulto ao infantil.

Raquel ainda enfatizou que uma das novidades do desfile é a presença de modelos Plus Size, que são as modelos, que rompem com o padrão da magreza, ou seja, as mais “Cheiinhas”.

Aberto ao púbico, o Vogue In Fashion tem como patrocinadores: Diorje Modas, Lojas Daniela, e Lis Menina Moça. A promoter finalizou convidado ao público em geral para prestigiar o 5º desfile “Vogue In Fashion”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação