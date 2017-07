Aproveite a promoção de ingressos para o show de Felipe Araújo

Acontecerá neste domingo dia, 16, o show do cantor Felipe Araújo, no espaço da arena do parque de exposições Ovídio Miranda.

Os ingressos estão sendo vendidos na conveniência Brigadeiro, e a partir desta quarta e quinta-feira estará com preço promocional, o ingresso para pista a R$ 20,00 e o camarote para 15 pessoas R$ 500,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução