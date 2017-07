CEREJEIRAS: foi marcada a primeira audiência de instrução dos réus do “caso Jéssica”

Foi marcada para 08h00 do dia 28 de agosto do ano corrente, a primeira audiência de instrução dos réus Ismael José da Silva, de 35 anos, e Diego de Sá Parente, de 26 anos, indiciados pelo assassinato da jovem Jéssica Moreira Hernandes, morta a facadas no fim do mês de abril, na cidade de Cerejeiras.

A audiência marcada pela 2ª Vara Criminal, teve seu despacho assinado pelo juiz Jaires Taves Barreto, que alegou não ter visto na resposta inicial apresentada pelos réus, a presença de elementos capazes de conduzir à absolvição sumária dos acusados, devendo a questão, ser analisada após a audiência de instrução.

Os suspeitos, que são primos foram indiciados pelo delegado Rodrigo Spiça e tiveram denúncia representada pelo Ministério Público, que ainda segundo Jaires Tavares, preenche todos os requisitos legais para o prosseguimento do processo.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia