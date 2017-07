Cerimônia de empossamento de comandante da POF é realizada em Chupinguaia

Na manhã de segunda-feira, 10, foi realizada a solenidade de passagem de comando do Pelotão da Polícia Ostensiva de Fronteira (POF), no município de Chupinguaia.

A cerimônia contou com presença da prefeita do município, o presidente da Câmara de Vereadores, o chefe do Ciretran, o ex-comandante do Pelotão e várias autoridades civis e militares.

O 1º Tenente Alisson de Sousa Pêssoa, comandou o POF por um pequeno período, mas durante sua vigência priorizou operações de reintegração de posse e operações de paz no campo, objetivando a melhora da prestação de serviços.

Durante o evento, foi realizada uma homenagem ao Tenente Alisson pelos serviços prestados no período em que esteve no comando, por meio da entrega de uma placa.

O novo comandante do POF é o 2º Tenente Edileno de Souza Castro.

O tenente possui uma vasta experiência na atividade policial e dispõe de vários cursos e especializações.

Edileno possui bacharel em segurança pública, pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). E agora terá a função de aprimorar os serviços prestados pela Polícia Ostensiva de Fronteira.

No encerramento da cerimônia o coordenador de policiamento III, agradeceu aos participantes presentes e desejou sorte ao novo comandante.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria do 3° BPM

Fotos: Assessoria do 3° BPM