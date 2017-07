Corpo de Bombeiros de Rondônia promove a 17ª edição da tradicional Corrida do Fogo

Será realizada no dia 22 de julho, a 17ª edição da tradicional Corrida do Fogo, organizada pelo Corpo do Bombeiros Militar de Rondônia, que acontecerá na cidade de Porto Velho.

A corrida, com percurso total de 10 quilômetros, terá a largada e a chegada em frente ao Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Campo Sales, em frente ao SEBRAE.

Os atletas serão divididos nas categorias, cadeirantes, com largada ás 17;25 e geral e militar, com largada ás 17h30. Terá também, a categoria caminhada, para os amantes da modalidade, com percurso de 5 quilômetros e largada às 17h35.

A premiação em dinheiro feminina e masculina será do 1° ao 5° lugar e somente para a categorial geral da corrida, sendo:

1° R$500

2° R$400

3° R$300

4° R$200

5° R$100

As demais categorias receberão premiação em troféus do 1° ao 5° lugar e todos que completarem a prova, independente da classificação, receberão medalhas de participação.

Serão disponibilizadas 950 vagas, sendo 700 para a corrida e 250 para a caminhada e a inscrição terá o custo de R$35. Todos os inscritos, receberão um kit contendo camiseta, numeração de peito e um chip de cronometragem.

Não perca tempo e faça logo sua inscrição clicando aqui ou pelo site www.cbm.ro.gov.br.

Texto: Redação

Foto: Divulgação