Em Vilhena, ladrão usa facão da própria vítima para cometer o roubo

No final da tarde desta quarta-feira, 12, um homem assaltou um estabelecimento comercial que fica na Avenida Curitiba, Bairro Jardim Primavera, usando um facão que a própria vítima mantinha no comércio.

Conforme apurado, no local funciona um “Espetinho” e o comerciante estava começando as atividades quando o suspeito chegou e começou a conversar. Em dado momento, o homem se apossou do facão e anunciou o roubo.

O suspeito trancou a vítima no banheiro do comércio e conseguiu levar aproximadamente R$ 50,00 em moedas, um chinelo e o próprio facão usado na ação.

A Polícia Militar foi acionada e fez patrulhamentos pela área, porém o suspeito não foi localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo