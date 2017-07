Ponte do Abunã será concluída até o final de 2018, anuncia o senador Raupp

O senador Valdir Raupp anunciou que a ponte do Abunã sobre o rio Madeira, na divisa entre os Estados de Rondônia e Acre deverá ser concluída até o final de 2018.

Segundo o senador, a ponte é a parte que falta – do lado brasileiro – para completar a Estrada do Pacífico que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru passando pelo Acre.

Quando estiver concluída, a ponte do Abunã vai servir para escoar a produção brasileira, especialmente soja para a China e outros países asiáticos, destacou o senador que garantiu no Orçamento da União os recursos para a construção dessa ponte.

Lembrou o senador que juntamente com a deputada federal Marinha Raupp esteve diversas vezes no Ministério dos Transportes, no DNIT e na Casa Civil da Presidência da República assegurando os recursos para a conclusão da mencionada ponte. Hoje, temos a informação de que o cronograma de construção da ponte será cumprido com inauguração prevista para final de 2018. frisou o senador Raupp.

O senador também anunciou que a licitação da ponte binacional que liga o Brasil a Bolívia, a partir de Rondônia será realizada, este ano. A ponte foi prometida a Bolívia, em 1902, como parte do Tratado de Petrópolis.

Essas obras de infraestrutura vão melhorar a logística do estado de Rondônia e atrair mais investimentos privados com a instalação de novas indústrias dos mais variados setores o que vai gerar emprego e renda para a população, frisou o senador Raupp, na Comissão de Infraestrutura, nesta terça-feira, dia 11.

Texto e Foto: Assessoria