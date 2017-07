Presos decretam greve de fome e agentes distribuem quentinhas para comunidade carente

Após a decretação de greve de fome por parte dos detentos do presídio federal de Porto Velho, a direção da unidade decidiu doar as refeições para moradores da comunidade Vila Princesa, localizada na área do lixão, ás margens da BR-364.

Os presos alegaram que não vão receber as quentinhas até a liberação das visitas íntimas, que estão proibidas desde o mês de maio do ano corrente, porém, a paralisação não surtiu efeito, pois a direção do presídio decidiu pela ampliação da proibição, até o final do mês de julho.

A distribuição dos alimentos, que foi realizada pelos próprios agentes, foi muito bem recebida pelos moradores, que agradeceram e elogiaram os alimentos que são preparados dentro dos mais rigorosos padrões nutricionais.

Texto: Redação

Foto: Rondôniaaovivo