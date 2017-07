Sebrae e Fiero realizam encontro com prefeitos no Cone Sul do Estado

O Sebrae e a Fiero realizaram um encontro com os gestores municipais do Cone Sul para apresentar o portfólio de serviços e soluções que as duas Instituições têm. Os Prefeitos poderão contar com tais produtos para alavancar o empreendedorismo em seus municípios.

Evento reuniu gestores para discutir sobre as propostas e demandas dos municípios

Prefeitos de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras e Cabixi participaram do 4º Encontro de Prefeitos promovido pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero). O encontro, que ocorreu no auditório do Sebrae em Vilhena, teve como principal objetivo ouvir os prefeitos e conhecer quais são as necessidades de cada município.

Para que o Sebrae e a Fiero possam analisar estratégias que potencializem e fortaleçam a participação das Micro e Pequenas Empresas, em especial nas compras públicas, cada prefeito teve a oportunidade de falar sobre o plano de gestão, demandas e carências de suas cidades, além das potencialidades e estratégias.

Valdemar Camata, diretor-superintendente do Sebrae/RO, destacou que o Sebrae quer trabalhar na vocação econômica de cada município. “A proposta do Sebrae é que o desenvolvimento e a produção de riquezas que ocorrem nos municípios tenham suas vocações ali desenvolvidas. O Brasil só se desenvolve, cresce e produz devido à demanda de cada município”, afirma.

O presidente da Fiero e do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia, Marcelo Thomé, destacou que a importância de ouvir as demandas das gestões administrativas é saber qual a melhor forma de apoiar cada uma. “O sistema Fiero, busca identificar quais demandas que os municípios possuem, tanto na gestão da cidade, onde o IEL pode apoiar na qualificação dos servidores, quanto na formação da mão de obra através do Senai e outras atividades voltadas a qualidade de vida, saúde e educação que o Sesi pode apoiar”, disse.

Marcelo também falou sobre a Lei Complementar 123 de 2006, conhecida como Lei Geral das Pequenas Empresas: “É necessário que os municípios prestigiem os pequenos negócios nas compras públicas, permitindo que o poder público compre diretamente das pequenas empresas, ou seja, daquelas que fazem parte do município. Isso é uma maneira muito inteligente de dinamizar a economia do município e a regulamentação da Lei 123 no âmbito da cidade”. O resultado da lei seria a circulação do dinheiro no mercado local, fazendo que o giro seja entre os empresários e consumidores, elevando, assim, a arrecadação do município.

O evento começou às 8h e foi concluído às 11h30 desta terça-feira (11). Os encontros com os prefeitos serão realizados em todas as sedes regionais do Sebrae em Rondônia.

Texto e Fotos: Assessoria