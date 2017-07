Secretário de Obras, Josué Donadon, acompanha pintura do muro do Cemitério e da Avenida Melvin Jones

Ação de limpeza, que faz parte do programa “Cidade Limpa”, é elogiada por vilhenenses

O secretário municipal de obras, Josué Donadon, esteve na manhã desta terça-feira, 11, checando os serviços de pintura do muro do Cemitério da cidade e da Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

Segundo o titular da pasta, a ação de limpeza, que faz parte do programa “Cidade Limpa”, foi intensificado na última semana com a limpeza da Avenida Melvin Jones, que está recebendo a pintura das laterais e do canteiro central.

Outra ação paralela que executada pela Semosp é a pintura do muro do Cemitério da cidade, que será beneficiado com esta iniciativa compreendo toda sua estrutura.

“As ações do ‘Cidade Limpa”’ não param. Já limpamos e pintamos as principais vias da cidade de forma rápida e dinâmica. A prefeita Rosani Donadon está contente, pois tem recebido muitos elogios pelos trabalhos de revitalização que a Semosp vem desenvolvendo. Estamos avançando em todas as áreas e está dando certo. Vamos tornar Vilhena uma cidade cada vez mais bonita como determina a prefeita”, enfatizou Josué Donadon.

Angelino Riveiro, de 27 anos, mecânico e morador das proximidades da Melvin Jones, destacou as ações da prefeitura de Vilhena. “Essas benfeitorias valorizam nossa cidade. Vilhena estava esquecida e descuidada, mas agora, com os serviços de limpeza e pintura pela Semosp, está voltado o brilho de onde moramos” enfatizou.

Já o senhor Gilson Aparecido, de 47 anos, comerciante com estabelecimento próximo ao cemitério, salientou a higiene através dos serviços da prefeitura. “A Semosp está de parabéns. Os funcionários estão desenvolvendo um grande trabalho. Antes estava tudo sujo e agora dá gosto de ver a higiene. Peço que a prefeita e o secretário de obras continuem com esse capricho com nossa cidade. Só temos a ganhar com isso”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria