Semed vai investir mais de R$ 9 milhões em obras na Educação de Vilhena; Veja projetos

Projetos de novas ampliações, reformas e construções de unidades escolares foram apresentados à população

Foi realizado nesta manhã de quarta-feira, 12, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o lançamento oficial das obras que serão executadas neste ano na área educacional.

Com a presença da prefeita Rosani Donadon, foi anunciado mais de R$ 9 milhões em investimentos em obras para atender a população, sendo que R$ 2,5 milhões são de recursos próprios.

Durante a apresentação foi exibido um vídeo para mostrar os projetos arquitetônicos elaborados pela equipe de engenharia e arquitetura da Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV).

Na cerimônia de apresentação, cinco projetos de ampliações e reformas foram exibidos, além de duas novas creches que serão construídas, uma no bairro Moises de Freitas e outra no bairro Alphaville.

Duas escolas de ensino fundamental também foi anunciada, totalizando 9 projetos que beneficiarão a educação municipal. Uma escola será construída no bairro Embratel e outra no setor 12.

A anfitriã do evento, a secretária de educação, professora Raquel Donadon, enfatizou que o apoio que vem recebendo da prefeita Rosani Donadon, que tem olhado para a educação com um olhar especial. Assim como ela, deseja elevar o nível de aprendizagem no município. Raquel também agradeceu à equipe de colaboradores que vem trabalhando com muita seriedade para fazer uma educação de qualidade. “Estamos trabalhando para poder todo ano entregar à população novas construções. Em sete meses estamos apresentando essas ações que serão realizadas neste ano”, disse a titular da Semed, emocionada.

Em sua fala, a prefeita Rosani Donadon destacou os desafios que estão sendo superados nos primeiros meses de mandato. Enfatizou o tamanho da estrutura da educação, acrescentando que seu desejo é fazer com que as crianças posam ser alfabetizadas na idade certa.

“As crianças têm que saber ler e escrever na hora certa. Estamos investindo na educação, para que tenham um ambiente agradável. Precisamos fazer com as crianças ocupem seu tempo com coisas boas, com esporte e lazer. Estamos vivendo um novo momento para o município”, disse a prefeita Rosani Donadon.

O evento contou com a presença da secretária adjunta de educação, Cláudia Mara Lazzari; dos vereadores, professora Valdete Savaris, Wilson Tabalipa, e dos secretários municipais Jorge Rabelo (SEMMA), Natalzinho Jacob (SEMEC), Miguel Câmara (SEMAD), Rogério Medeiros (SEMAGRI) e Arijoan Cavalcante (SAAE), coordenadora Regional de Educação, Oracira Godinho, representante do 3º DPM Diego Carvalho, secretário regional, Ronaldo Alevato, Entre outras autoridades.

OBRAS

Entre as escolas que receberão investimentos em infraestrutura estão: Maria Paulina (no distrito de Nova Conquista), Antônio Donadon, Vilma Vieira, Ensina-me a Viver, além da nova sede da Secretaria de Educação. Também estão na programação a construção de duas novas creches e duas novas escolas de ensino fundamental.

A Escola Municipal Maria Paulina receberá 5 novas salas de aulas, mais a construção de banheiros femininos e masculinos. Escola Municipal Antônio Donadon terá cerca 395,70 m2 em novos anexos administrativos e passarelas que irão ajudar na locomoção dos alunos e servidores no interior da unidade.

A Escola E.M.E.I Ensina-me a Viver, receberá 2 novas salas de aulas, além de outras reformas da estrutura física, totalizando 385.92 m2 de área construída.

Já a Escola Vilma Vieira terá uma nova cobertura para os pátios, garantindo mais proteção à comunidade escolar.

No final da apresentação foi exibido o projeto arquitetônico da nova sede da Secretaria Municipal de Educação, totalizando uma área de 518,35m2, representando uma economia significativa para o orçamento do município, que não terá que pagar mais aluguel.

Texto e fotos: Assessoria