Senador expõe sobre projeto de duplicação da BR-364 e de sua pré-candidatura ao governo de Rondônia

Na tarde dessa quarta-feira, 12, o senador Acir Gurgacz (PDT) visitou a redação do Extra de Rondônia, para contar sobre seus projetos e afirmou que é pré-candidato ao governo de Rondônia na próxima eleição.

De acordo com o senador sua visita ao município foi motivada pelo compromisso de inspecionar a BR-364, representando a comissão de infraestrutura, onde será iniciada sua restauração e recuperação.

Acir também relatou que irá participar da cerimônia de entrega da iluminação pública da BR-174 que compreende o trecho até ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Estará presente na solenidade à prefeita Rosani Donadon (PMDB), entre outras autoridades civis e militares.

O valor para a obra partiu de uma emenda parlamentar sua, orçado em R$ 1 milhão. A entrega ocorrerá a partir das 18h00 em frente à Rondojet.

Em relação a sua agenda, Gurgacz estará amanhã acompanhando o secretário Evandro Padovani e o vice-governador Daniel Pereira, nos municípios de Cerejeiras e Colorado para a entrega de calcário. Na cidade de Vilhena, o senador se fará presente no lançamento do plano safra do Banco do Brasil.

Acir aproveitou também para contar sobre o projeto de duplicação da BR-364, onde em audiência pública realizada junto ao ministério do transporte, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Agência Nacional de transportes terrestre (ANTT),foi decidido iniciar as obras de duplicação nos trechos que possuem mais movimento, sendo de Pimenta Bueno à Ariquemes. Ao concluir a primeira etapa, iniciará as obras de Vilhena a Pimenta Bueno e na sequencia, Ariquemes a Candeias do Jamari.

E para mantimento da estrutura será cobrado pedágio, a obra está prevista para o ano que vem e com um valor estimado de R$ 2 bilhões reais.

Outro projeto que ele relatou estar tramitando no senado é o que passa as terras da União para os Estados, segundo o senador, o Estado fará essas entregas do documento das áreas, e acabará com os conflitos agrários.

Acir confirmou que é pré-candidato ao governo do Estado pelo seu partido (PDT) e por enquanto tem apoio de quatro siglas, sendo: (PPS), (PV), (PSC) e (PSB). Além de estar costurando mais apoio com outras legendas e apresentado propostas de governo. O senador irá apoiar para a vaga no senado federal o ex-prefeito de Jí-paraná Jesualdo Pires (PSB).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia